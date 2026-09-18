Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”

O candidato ao Senado Bruno Scheid (PL) cumpriu agenda em Rio Crespo ao lado de Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo de Rondônia.

Escolhido por Jair Bolsonaro para a disputa ao Senado no estado, Scheid percorreu ruas, visitou estabelecimentos comerciais e conversou diretamente com moradores sobre as necessidades do município.

Para Bruno, a campanha precisa ser feita perto de quem vive a realidade das cidades rondonienses. “É assim que eu acredito que a política deve ser feita: olho no olho, perto das pessoas e com os pés no chão”, afirmou.

Durante a caminhada, Scheid também reforçou, ao lado de Marcos Rogério, o compromisso de atuar em defesa dos municípios. Em manifestação durante a agenda, declarou que pretende levar essa representação para o Senado.

Marcos Rogério também falou sobre a presença de Bruno Scheid na agenda. Segundo o candidato ao Governo, a passagem por Rio Crespo foi marcada por caminhada, visitas ao comércio e conversas com moradores, em uma estratégia de ouvir as prioridades de cada município.

Ao final da programação, Bruno agradeceu a recepção: “Obrigado, Rio Crespo, pelo carinho e pela recepção! Seguimos juntos por Rondônia.”