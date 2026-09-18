Wiveslando Neiva intensifica caminhadas e reforça compromisso com moradores do Cone Sul

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) intensificou a agenda de campanha com caminhadas pelas ruas de Cerejeiras e Colorado do Oeste.

Durante as visitas, o candidato conversou com moradores, ouviu demandas e apresentou suas propostas para o desenvolvimento do Cone Sul.

Segundo Wiveslando Neiva, o contato direto com a população é uma forma de compreender de perto as necessidades de cada comunidade. Ele afirma que aprendeu com o pai, o deputado estadual Ezequiel Neiva, a importância de olhar nos olhos das pessoas e manter uma atuação próxima da população.

“Olhando nos olhos das pessoas, como aprendi com meu pai, deputado estadual Ezequiel Neiva, tenho percorrido cada bairro, cada rua, com a missão de ouvir e buscar soluções para cada cidadão”, frisou.

Durante as caminhadas, Wiveslando também ressaltou a importância de estar presente nos municípios e conhecer de perto a realidade enfrentada pelos moradores. “Não existe trabalho sério sem ouvir as pessoas. É caminhando pelas ruas, conversando com cada família e conhecendo cada realidade que conseguimos entender onde estão os principais desafios”, destacou.

A agenda também reforçou a ligação do candidato com a região onde cresceu. Wiveslando destacou que a experiência construída no Cone Sul contribui para sua proposta de atuação na Assembleia Legislativa. “Cerejeiras faz parte da minha história, assim como Colorado do Oeste e todo o Cone Sul. Quero levar essa experiência, esse conhecimento e essa vontade de trabalhar para dentro da Assembleia Legislativa”, afirmou.

Ao percorrer as cidades da região, Wiveslando Neiva reforçou a intenção de manter uma atuação próxima dos municípios e da população, com atenção às demandas locais e diálogo permanente.

“Quero estar presente, não apenas durante a campanha, mas em cada momento em que o Cone Sul precisar de uma voz atuante. Conheço essa região, conheço a nossa gente e sei da força que temos para construir um futuro ainda melhor para Rondônia”, concluiu.