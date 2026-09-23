Morador de Corumbiara perde R$ 10 mil após cair no golpe do falso prêmio na internet

Um morador de Corumbiara procurou a Polícia Militar para denunciar ter sido vítima de um golpe do falso prêmio que lhe causou um prejuízo de R$ 10 mil.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima recebeu uma ligação telefônica acompanhada de mensagens de texto informando que ela havia sido contemplada em um sorteio com o prêmio de R$ 30 mil.

Por ter comprado recentemente uma rifa pela internet com valor equivalente, o homem acreditou na veracidade da mensagem e deu continuidade ao contato.

Durante a conversa por aplicativo de mensagens, o golpista orientou a vítima a acessar a conta de seu aplicativo bancário para supostamente receber o valor. Em seguida, o criminoso enviou um código para que a vítima colasse na opção de pagamento via Pix.

Sem perceber que o código se tratava de uma chave de transferência de valores e não de um comprovante para recebimento, a vítima efetuou a transação de R$ 10 mil para a conta do estelionatário. Logo após a confirmação do envio do dinheiro, o golpista bloqueou as chamadas e interrompeu o contato.

Ao notar a fraude, a vítima deslocou-se até a sua agência bancária para tentar o cancelamento da operação, sendo orientada a apresentar o registro policial.

O caso foi formalizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as devidas investigações.