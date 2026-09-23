VÍDEO: ladrão quebra janela de pizzaria, aciona alarme e foge sem levar nada em Vilhena 

Uma tentativa de furto a uma pizzaria mobilizou a Polícia Militar no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida 30, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito, um homem magro, vestindo calça, camiseta de manga longa azul e chapéu, quebrou a janela do estabelecimento para conseguir ter acesso ao ambiente interno.

Após invadir o local, o homem dirigiu-se imediatamente ao balcão do caixa em busca de valores e objetos. Contudo, o sistema de alarme de segurança do comércio disparou durante a ação, assustando o invasor. Diante do aviso sonoro, ele interrompeu o crime e fugiu sem levar nenhum pertence.

As equipes policiais foram acionadas e compareceram ao endereço, onde constataram o dano na estrutura de vidro e colheram as características do suspeito.

Foram realizadas buscas e patrulhamento tático pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no sentido ao Parque de Exposições, rota utilizada pelo indivíduo durante a fuga, mas ele ainda não foi localizado.

O caso foi registrado para o prosseguimento das investigações da Polícia Civil.

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