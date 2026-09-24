“SETEMBRO SURDO”: associação realiza passeata e panfletagem de conscientização neste sábado em Vilhena

A Associação dos Surdos de Vilhena (ASSURV) realiza neste sábado, 26 de setembro, uma grande passeata e panfletagem pelas ruas centrais de Vilhena.

A mobilização marca a celebração do Dia Nacional dos Surdos e tem como propósito conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão, da garantia de direitos e da promoção de acessibilidade comunicacional em todos os setores comunitários.

A concentração terá início às 9h, no Pelotão de Trânsito do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), localizado na avenida Major Amarante. De lá, o grupo seguirá em caminhada pela Major Amarante até o semáforo com a avenida Marques Henrique, onde a atividade será encerrada ao meio-dia.

A organização convida toda a comunidade vilhenense — familiares, amigos, intérpretes, profissionais da educação e o público ouvinte em geral — a participar do ato trajando camiseta azul, cor símbolo do movimento de resistência e orgulho surdo.

AÇÕES INTEGRADAS AO LONGO DO MÊS

A caminhada integra um calendário de atividades mobilizadas durante todo o mês no âmbito do “Setembro Surdo”.

De acordo com a organização, ao longo das últimas semanas, a ASSURV vem promovendo iniciativas educativas e formativas no município, como capacitações temáticas em Libras — incluindo cursos de classificadores na Libras realizados com cessão de espaço pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) — além de encontros de sensibilização social e divulgação de conteúdos de conscientização sobre a cultura surda.

A iniciativa reforça que a garantia de cidadania passa diretamente pelo respeito à Libras e pela construção de ambientes acessíveis nos serviços públicos, no comércio e no cotidiano da cidade.

Na foto que destaca a matéria, o registro da passeata de conscientização de 2023 em Vilhena, onde participantes vestindo azul destacaram a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a garantia dos direitos da pessoa surda.

Mais informações e cobertura completa pelo Instagram @assurvsurdos