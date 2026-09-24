Silvia Cristina declara apoio a Vera Paixão para deputada federal

A deputada federal Silvia Cristina declarou apoio à candidatura de Dra. Vera Paixão a deputada federal durante sua passagem por Vilhena. Silvia destacou a necessidade de o Cone Sul voltar a contar com uma representante na Câmara dos Deputados.

Segundo Silvia Cristina, são 14 anos sem uma representação federal eleita pela região. Ela afirmou que Vera reúne experiência e preparo para assumir essa missão. “Vera é uma mulher forte, determinada, sábia e preparada para estar lá na Câmara Federal. Vera Paixão é uma mulher que tem competência para nos orgulhar”, declarou Silvia.

Durante sua passagem por Vilhena, a deputada também pediu aos eleitores que apoiem a candidatura de Vera Paixão e destacou que sua atuação poderá representar não apenas o Cone Sul, mas todo o Estado de Rondônia. “É por isso que eu, como deputada federal e futura senadora, quero pedir seu apoio para a Dra. Vera Paixão. Ela irá representar o Cone Sul e todo o Estado de Rondônia”, afirmou.

A defesa de uma representação própria do Cone Sul está entre as principais bandeiras de Vera Paixão. A candidata afirma que a falta de representação federal faz com que a região deixe de acessar milhões de reais em recursos que poderiam ser destinados aos municípios.

Entre suas propostas, Vera defende buscar esses recursos para o Cone Sul, apresentar projetos com análise técnica e acompanhar sua execução. A candidata também aponta a necessidade de investimentos em infraestrutura, especialmente em obras que atendam às necessidades das cidades e melhorem as condições para quem vive, trabalha e produz na região. “Não basta conseguir o recurso. É preciso ter bons projetos, análise técnica e acompanhar para que o dinheiro realmente chegue onde precisa. Quero trabalhar para recuperar os milhões que o Cone Sul deixa de receber e ajudar a transformar esses recursos em obras e melhorias para a população”, afirma Vera Paixão.