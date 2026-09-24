Acadêmica de Medicina da Metropolitana é selecionada para vivência em hospital militar de Porto Alegre

A acadêmica Fernanda Mendes Ferreira, do 4º período do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, foi selecionada para participar de uma vivência no Bloco Cirúrgico do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), no Rio Grande do Sul. Durante uma semana, ela acompanhará atividades de ensino e aprendizagem junto a outros acadêmicos de Medicina do país.

A seleção ocorreu por meio da avaliação do currículo e de uma carta de recomendação elaborada pela professora doutora Marcela Alvares Oliveira, coordenadora de Extensão e Iniciação Científica do curso de Medicina e orientadora de iniciação científica de Fernanda.

A participação integra o Projeto Vivências, iniciativa de ensino e extensão que oferece atividades observacionais e supervisionadas nos serviços do hospital. No bloco cirúrgico, Fernanda poderá conhecer a rotina do setor, acompanhar o trabalho das equipes e relacionar os conteúdos estudados na graduação às situações observadas, com orientação de preceptores. “Será uma oportunidade de conhecer a rotina do bloco cirúrgico e aprender com profissionais e acadêmicos de outras regiões. Estou feliz por representar nosso curso nessa experiência”, destaca Fernanda.

Para a professora doutora Marcela Alvares Oliveira, a conquista valoriza o percurso da acadêmica. “Essa vivência amplia as referências da Fernanda e permite exercitar a curiosidade e o olhar crítico que trabalhamos na iniciação científica. Sua seleção também dá visibilidade à trajetória dos nossos acadêmicos em outras instituições”, afirma.

O coordenador do curso de Medicina, Luis Eduardo Maiorquin, ressalta a importância dessa participação. “Ver nossos acadêmicos conquistando espaços de formação em outras regiões é motivo de satisfação. A Fernanda poderá trazer novos aprendizados e compartilhá-los com os colegas”, comenta.

O Hospital Militar de Área de Porto Alegre é o maior hospital militar da Região Sul do Brasil e recebe pacientes da região metropolitana, do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados. Referência em assistência médica para a Diretoria de Saúde do Exército, a instituição também constitui o elo final da cadeia de evacuação do Comando Militar do Sul.