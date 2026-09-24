Homem é preso por cobrar resgate para devolver televisão e botijão de gás furtados no bairro Alto Alegre em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de extorquir uma moradora do bairro Alto Alegre, em Vilhena, para devolver bens que haviam sido furtados de sua residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima acenou para a viatura durante patrulhamento na Avenida Paraná e relatou ter sido coagida a pagar R$ 300,00 para recuperar um televisor de 32 polegadas e um botijão de gás de cozinha que pertenciam à sua casa.

Com base nas informações fornecidas, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, na Rua 844. No imóvel, o morador autorizou a entrada da equipe. Durante a revista pessoal, foi encontrado com ele um invólucro plástico com porção de maconha, um celular e R$ 309,00 em espécie. Na cozinha da casa, os agentes localizaram o televisor e o botijão de gás informados pela vítima.

Questionado sobre a situação, o homem confirmou que havia comprado os aparelhos do neto da vítima e que exigiu o valor em dinheiro da idosa para realizar a devolução. Além disso, admitiu ter adquirido o telefone celular de um desconhecido por R$ 100,00, sabendo de sua procedência duvidosa.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a droga, o dinheiro, o celular e os objetos recuperados, para a tomada das providências cabíveis pela Polícia Civil.