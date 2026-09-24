Maurício Carvalho reforça defesa dos motoristas de aplicativo durante reunião

O deputado federal Maurício Carvalho (Federação União Progressista) se reuniu com representantes da Urbano Norte, em Porto Velho, para discutir os próximos passos na defesa dos motoristas de aplicativo.

A agenda deu continuidade a uma pauta que o parlamentar já acompanha no Congresso Nacional, onde participa da Comissão Especial responsável por discutir o novo marco legal para o trabalho por plataformas digitais.

Maurício defende que as novas regras ampliem direitos e garantias para os motoristas sem retirar a autonomia de quem trabalha por aplicativo. Entre os pontos debatidos estão mais transparência nas taxas e nos critérios de bloqueio, proteção previdenciária, segurança para os trabalhadores, remuneração justa e condições para que empresas regionais possam competir com as grandes plataformas. “Precisamos construir regras que protejam quem está na rua trabalhando, sem tirar sua liberdade. E Rondônia precisa participar dessa construção”, afirmou.

A participação do Estado nesse debate já foi articulada pelo mandato. Maurício apresentou requerimento para incluir representantes rondonienses nas audiências da Câmara, entre eles Eliseu Paulino, da Urbano Norte, que participou presencialmente das discussões em Brasília. O deputado também solicitou a realização de um seminário em Porto Velho para que motoristas, entregadores e empresas locais pudessem apresentar diretamente suas demandas à Comissão Especial.

Durante a reunião na Urbano Norte, Maurício voltou a ouvir o setor para levar novas demandas ao Congresso. “Não quero que Brasília decida sozinha como o motorista de Rondônia deve trabalhar. Nosso papel é ouvir quem vive essa realidade e lutar para que essa categoria tenha mais direitos, segurança e condições de trabalhar e sustentar sua família. É uma pauta que já estamos defendendo e que vamos continuar acompanhando de perto”, destacou.