VÍDEO: Vilhena promove roda de conversa com secretário nacional para debater saúde da mulher negra

Vilhena recebe no dia 15 de outubro, a partir das 19h, o evento “Conversa Entre Pretas: Nossa Saúde Física e Mental”, que terá como foco a saúde integral da mulher negra, com discussões sobre saúde física e mental, igualdade racial e políticas públicas.

A iniciativa é exclusiva para mulheres, e as vagas são limitadas a 180 participantes.

O encontro foi idealizado em referência às campanhas Setembro Amarelo e Outubro Rosa, buscando abordar de forma conjunta questões relacionadas à saúde física e mental.

Entre os convidados está Cledisson Júnior, secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), ligado ao Ministério da Igualdade Racial (Assista ao vídeo no final da matéria).

Também estão confirmadas Rosenilda Ferreira Souza da Silva, conhecida como Rosa Negra, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU); a advogada Carina Hurtado, conselheira seccional da OAB-RO e presidente da Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra; a juíza de Direito Miria do Nascimento de Souza, do Tribunal de Justiça de Rondônia e gestora local do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial; e a enfermeira Elizabete Vieira de Camargo, que também atua como coordenadora e tutora do Núcleo de Psicologia do Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com a organização do evento, a proposta é reunir diferentes áreas para discutir os desafios enfrentados pela população negra no acesso à saúde e a importância de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial.

Link para inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/ipnAXQKfVu