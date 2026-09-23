VÍDEO: Homem é encontrado morto dentro de embarcação em Pimenteiras do Oeste

Um homem foi encontrado morto dentro da embarcação “Mangaba”, em Pimenteiras do Oeste, no último domingo, dia 20.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar, acionada após a equipe do Hospital Municipal receber a informação de que havia uma pessoa aparentemente sem sinais vitais no local.

A vítima foi identificada como José Alfredo Monteiro Palheta. Quando os policiais chegaram à embarcação, encontraram o homem caído nas proximidades de uma cama, aparentemente já sem vida. Um médico de plantão foi chamado e, após avaliar a vítima, constatou o óbito e indicou, inicialmente, que a morte teria ocorrido por causas naturais.

Durante a averiguação preliminar, a equipe policial não encontrou sinais aparentes de violência, lesões externas, indícios de luta corporal ou outras circunstâncias que apontassem para uma morte violenta.

Os policiais também encontraram medicamentos utilizados pela vítima para tratamento de hipertensão arterial. A informação, associada à avaliação médica, foi considerada compatível com a hipótese de morte natural.

A guarnição entrou em contato com o órgão de perícia, que informou não ser necessário o deslocamento da equipe ao local diante das circunstâncias verificadas e da constatação médica de morte natural.

Segundo informações repassadas por uma testemunha à Polícia Militar, José Alfredo teria vindo de Minas Gerais e estava residindo temporariamente na embarcação, onde realizava serviços de reforma e manutenção. A embarcação Mangaba pertence a Aníbal Carlos de Oliveira Marques, residente em Abatiá (MG).

Informações obtidas posteriormente apontam que o homem não era conhecido na região e que, aparentemente, apenas a pessoa responsável pela embarcação e pela contratação do serviço havia tido contato direto com ele.

A notícia sobre a morte acabou circulando posteriormente entre moradores. Um vídeo relacionado ao caso teria sido localizado no TikTok, baixado e compartilhado entre pessoas que buscavam informações sobre o ocorrido.

Por se tratar de conteúdo publicado em rede social, o vídeo não altera o registro oficial da ocorrência, que apontou inicialmente para morte natural, sem indícios de violência no local.

Após os procedimentos necessários, o corpo foi liberado aos responsáveis para as providências funerárias. A remoção foi realizada pela empresa Center Pax.

O caso foi registrado pela Polícia Militar para documentação e demais providências cabíveis. Até o encerramento do registro policial, não havia elementos indicando que a morte estivesse relacionada a uma ação criminosa.