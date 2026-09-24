VÍDEO: bicicleta amarela neon é furtada na frente de estabelecimento comercial no Centro de Vilhena

Uma bicicleta modelo Colli Athena, de cor amarelo neon, foi furtada em frente a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Liberdade, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária do veículo compareceu à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para registrar a ocorrência.

Ela relatou que deixou a bicicleta estacionada em frente ao local, sem o uso de cadeado ou trava de segurança.

Ao retornar para reaver o bem, a vítima percebeu que o veículo havia sido subtraído por um indivíduo ainda não identificado.

A Polícia Civil recebeu o boletim de ocorrência e os documentos de comprovação de propriedade para dar andamento às investigações e tentar localizar o veículo.

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