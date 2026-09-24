Funcionária de loja de departamentos aciona polícia e denuncia injúria racial em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local após um homem com aparência de andarilho adentrar o estabelecimento comercial e passar a incomodar os clientes que aguardavam na fila do caixa para efetuar pagamentos.

Ao perceber a situação, a funcionária aproximou-se do homem e solicitou educadamente que ele se retirasse do recinto.

Em resposta à orientação, o suspeito passou a proferir ofensas de cunho discriminatório e racista contra a trabalhadora, utilizando xingamentos ofensivos referentes à sua cor de pele.

Logo após proferir os ataques verbais, o agressor fugiu a pé e tomou rumo ignorado.

Com base nos relatos e nas características do suspeito, os policiais realizaram buscas pelas vias públicas e imediações do centro comercial, mas o autor das ofensas não foi localizado.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para investigação.