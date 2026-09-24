Apenado com tornozeleira desligada é preso com droga, celular e duas bicicletas de procedência duvidosa em Vilhena

Um apenado do regime semiaberto foi preso pela Polícia Militar na Avenida Paraná, nas proximidades do Ginásio Geraldão, em Vilhena, após ser flagrado em descumprimento de ordem judicial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem pilotando uma bicicleta roxa na ciclovia, em frente a um estabelecimento comercial, enquanto empurrava uma segunda bicicleta idêntica com a outra mão.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem e revista pessoal, encontrando com ele uma porção de maconha embalada em um invólucro plástico e um aparelho celular.

Durante a checagem das informações, os policiais constataram que o homem utilizava tornozeleira eletrônica de monitoramento, mas o equipamento encontrava-se desligado.

Em consulta às autoridades prisionais, confirmou-se que o suspeito cumpria pena em regime semiaberto com recolhimento domiciliar e estava evadido do sistema penitenciário.

Questionado sobre os bens encontrados, o suspeito admitiu ter comprado o celular por R$ 100,00 de um desconhecido, sabendo da origem duvidosa do aparelho, e não soube explicar a procedência das duas bicicletas que transportava.

Diante das irregularidades e da posse do material ilícito, o apenado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permaneceu à disposição da Justiça e da Polícia Civil para as providências legais.