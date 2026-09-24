VÍDEO: operação da Polícia Civil cumpre mandado no bairro Cristo Rei e prende dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM/DPCA) de Vilhena, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Inteligência, cumpriu na manhã desta quinta-feira (24) um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Cristo Rei.

A ação terminou com a prisão de dois homens, de 48 e 19 anos, por suspeita de tráfico de drogas.

A equipe chegou ao imóvel por volta das 5h30 para cumprir a ordem judicial, expedida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher no âmbito de uma investigação conduzida pela DEAM.

Durante as buscas, os policiais encontraram porções de maconha, uma porção de cocaína em invólucro azul e sementes aparentemente de maconha, além de duas balanças de precisão, material geralmente associado ao fracionamento de entorpecentes para venda.

Também foram apreendidos quatro aparelhos celulares, R$ 1.625,00 em dinheiro, um simulacro de pistola do tipo airsoft e uma roçadeira que possui placa de tombamento patrimonial. Todo o material foi lacrado e encaminhado à unidade policial.

Diante da constatação das drogas no local, os ocupantes do imóvel receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados. Os celulares apreendidos devem passar por análise, e as investigações continuam.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre violência contra a mulher e tráfico de drogas podem ser feitas de forma anônima pelo 197 ou, em caso de emergência, pelo 190. (Assista a prisão abaixo).