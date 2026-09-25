COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

TROFÉU CACAU DE OURO 2026

DR. PABLO BRASIL

O médico cirurgião cardiologista PABLO BRASIL com consultório em Cacoal/RO, é presença confirmada como homenageado nos 22 ANOS do Troféu CACAU DE OURO 2026, que acontecerá no dia 07 de novembro no salão de festas Toldu’s Buffet, com estrutura de som e iluminação da empresa AgitoRO, e decoração do prestigiado Marcio Ermenegildo





TROFÉU CACAU DE OURO 2026

RC CONTABILIDADE

A renomada empresa RC CONTABILIDADE em Cacoal/RO, que oferece os serviços de contabilidade e consultoria empresarial, informação estruturada de natureza econômica e financeira física, por meio da tecnologia, de produtividade e social, aos usuários internos e externos à entidade objeto da contabilidade e consultoria empresarial é presença confirmada como homenageada nos 22 ANOS do Troféu CACAU DE OURO 2026, que acontecerá no dia 07 de novembro no salão de festas Toldu’s Buffet, com estrutura de som e iluminação da empresa AgitoRO, e com decoração do prestigiado Marcio Ermenegildo. Na foto o casal proprietário Reinaldo Antonio de Souza Ramos e Claudicéia Ramos de Souza

PSV FIAT Cacoal e Rolim de Moura

Em Cacoal/RO, no último dia 19, o prestigiado evento Dia D Fiat nas concessionárias FIAT PSV do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, teve lojas cheias, boas negociações e muita gente realizando o sonho do Fiat 0km. Na FIAT PSV cada atendimento, cada conversa e cada entrega fizeram parte de um dia especial, preparado para quem decidiu aproveitar as oportunidades e fechar negócio. Na foto o gerente Douglas Coimbra de vendas da FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura

TROFÉU CACAU DE OURO 2026

CALDEIRA ADVOGADOS

Com mais de dez anos de experiência, o escritório CALDEIRA ADVOGADOS em Cacoal/RO, está com nova identidade, e segue atuando com excelência em diversas áreas do Direito, com compromisso, ética e estratégia. Sua nova identidade visual é mais moderna, sólida e à altura da confiança que constroem em cada caso. O advogado Augusto Caldeira afirma que, assim como o Direito evolui, a forma de comunicar seriedade e credibilidade também. Dr. Augusto Caldeira é presença confirmada na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2026, onde receberá o troféu pelo CALDEIRA ADVOGADOS

27 ANOS DE SICOOB FRONTEIRAS

A renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS celebrou no último 21 DE SETEMBRO uma trajetória feita de cooperação, confiança e conexão com as pessoas. São 27 ANOS crescendo ao lado de seus cooperados e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está presente. De Rondônia a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cada ponto no mapa representa muito mais do que sua presença: representa pessoas, negócios, sonhos e oportunidades que crescem junto com o SICOOB FRONTEIRAS.

CASA & DECORAÇÃO

Jô Marquiori

Em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com diversos showrooms e departamentos em seus três pisos, a CASA & DECORAÇÃO é uma das renomadas empresas que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2026, evento com 22 ANOS de prestígio e credibilidade. Na foto Jô Marquiori em um dos elegantes showrooms da prestigiada loja

CASA & DECORAÇÃO

Zilda Eller

Em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com diversos showrooms e departamentos em seus três pisos, a CASA & DECORAÇÃO é uma das renomadas empresas que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2026, evento com 22 ANOS de prestígio e credibilidade. Na foto Zilda Klemz Eller em um dos diversos e elegantes showrooms da prestigiada loja

TROFÉU CACAU DE OURO 2026

FRIOS CACOAL – AURORA

O empresário Jocimar Sepp é presença confirmada nos 22 ANOS do Troféu CACAU DE OURO 2026, que acontecerá no dia 07 de novembro no salão de festas Toldu’s Buffet, com estrutura de som e iluminação da empresa AgitoRO, e com decoração do prestigiado Marcio Ermenegildo. Sua renomada empresa Distribuidora FRIOS CACOAL com sede em Cacoal, receberá a homenagem no prestigiado evento. A empresa que é distribuidora de produtos AURORA entre outras excelentes marcas, dispõe hoje, de cerca de 800 produtos, e possui frota própria para atender a demanda de distribuição em torno de 47 cidades no estado de Rondônia

TROFÉU CACAU DE OURO 2026

Espaço Católico DIVINO AMOR

Em Cacoal/RO, a franquia Espaço Católico DIVINO AMOR está sob nova direção do casal empreendedor Reinaldo Antonio de Souza Ramos e Claudicéia Ramos de Souza. A renomada franquia será homenageada nos 22 ANOS do Troféu CACAU DE OURO 2026, que acontecerá no dia 07 de novembro, no salão de festas Toldu’s Buffet, com estrutura de som e iluminação da empresa AgitoRO, e com decoração do prestigiado Marcio Ermenegildo. O casal participou recente da CONVENÇÃO DIVINO AMOR realizada no Riviera Bussinnes & Mall na Praia Brava em Itajaí/SC. Nas fotos com o padre Tiago, com Priscila Piatti proprietária da franquia Divino Amor com mais de 100 lojas no Brasil, com a palestrante Jeovanna Bruna, e com Fábio Guerrero gerente da franquia em Cacoal

TEREZA GUSMÃO

e seu HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a cirurgiã-dentista ortodontista Tereza Gusmão da Odontocenter Cacoal com o esposo e a filha, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19. O consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda