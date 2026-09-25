Em visita ao EXTRA, Mariana Carvalho destaca experiência no Congresso e defende revisão do pedágio da BR-364 na disputa ao Senado

A candidata ao Senado por Rondônia Mariana Carvalho (Republicanos) esteve na manhã desta sexta-feira (25) na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e apresentou propostas relacionadas à saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico e investimentos para o Estado.

Durante a conversa, Mariana afirmou que decidiu disputar uma vaga no Senado após sua experiência de oito anos como deputada federal.

Segundo ela, a passagem pela Câmara dos Deputados permitiu conhecer os caminhos para articulação de recursos e projetos em Brasília.

A candidata também destacou a importância, segundo sua avaliação, de manter diálogo com diferentes forças políticas para tratar das demandas de Rondônia. “O Senado tem uma força maior”, afirmou, defendendo que o representante do Estado tenha capacidade de articulação junto aos diferentes poderes.

Ao falar sobre as cobranças que tem recebido durante as visitas aos municípios, Mariana afirmou que a população espera resultados concretos. Ela citou como exemplo investimentos destinados a Vilhena durante seu período como deputada federal, entre eles recursos para a área da saúde.

A candidata mencionou a UTI neonatal de Vilhena como uma das ações que, segundo ela, contou com sua articulação e destinação de recursos. Registros publicados na época também apontam a atuação da então deputada na busca de recursos para equipamentos e estrutura da unidade.

Mariana citou ainda outros investimentos destinados ao município, como equipamentos para a saúde, veículos, maquinários para a agricultura e recursos para infraestrutura. Segundo ela, duas obras ainda estão em execução: a Feira do Produtor e um ginásio poliesportivo.

Sobre a infraestrutura rodoviária, um dos principais pontos abordados na entrevista foi o sistema de pedágio da BR-364. Mariana defendeu uma revisão dos valores cobrados e afirmou que a contagem utilizada para definir a concessão ocorreu durante a pandemia, quando, segundo ela, o movimento de veículos era inferior ao atual.

A candidata também defendeu a ampliação das obras de duplicação da BR-364 e citou a necessidade de investimentos em outras rodovias utilizadas para o escoamento da produção. Na avaliação apresentada por Mariana, os custos de transporte interferem diretamente na competitividade dos produtores do Cone Sul.

Outro ponto apresentado foi a necessidade de ampliar a oferta de serviços de saúde no interior. Mariana afirmou que pretende defender a descentralização do atendimento para evitar que moradores de municípios do Cone Sul precisem viajar longas distâncias até Porto Velho para realizar exames e procedimentos.

Na área econômica, a candidata defendeu a atração de indústrias para Rondônia, com o objetivo de agregar valor à produção estadual e ampliar oportunidades de emprego. Ela também citou a agricultura familiar, o agronegócio, a infraestrutura e a redução dos custos de energia elétrica entre as pautas que pretende levar ao Senado.

Ao final da entrevista, Mariana deixou uma mensagem aos eleitores do Cone Sul e afirmou que pretende utilizar a experiência adquirida durante os oito anos de mandato federal para atuar na representação de Rondônia no Senado.