Luizinho Goebel convida população para carreata em apoio a Marcos Rogério e candidatos do PL neste sábado em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 25, para anunciar a realização da primeira carreata da coligação formada pelo PL, Novo e partidos aliados em Vilhena.

A mobilização será realizada neste sábado, 26 de setembro, e deverá reunir candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, além de apoiadores.

Durante a visita, Luizinho explicou que a concentração dos veículos terá início às 16h, nas proximidades do Aeroporto de Vilhena, com saída prevista para 17h30. A carreata percorrerá diversas ruas da cidade. “É a primeira carreata da nossa coligação em Vilhena. Convidamos toda a população para participar desse grande momento de mobilização”, afirmou o deputado.

CANDIDATOS E ALIADOS

A mobilização contará com a participação de integrantes da aliança que apoia as candidaturas majoritárias ao Governo de Rondônia e ao Senado. Entre os nomes anunciados estão o candidato ao Governo, Marcos Rogério, e os candidatos ao Senado Bruno Scheid e Fernando Máximo.

Também são esperados candidatos a deputado federal e estadual que integram os partidos aliados na disputa eleitoral.

Luizinho destacou que a carreata representa uma ação conjunta das legendas que fazem parte da coligação e deverá reunir lideranças e apoiadores de diferentes municípios da região.

Em Vilhena, Luizinho Goebel é candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa e participa da mobilização ao lado dos demais integrantes da aliança.