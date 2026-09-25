Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo de Rondônia pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, afirma que pretende projetar o setor de turismo do Estado como um dos principais destinos da região amazônica.

A proposta, segundo o candidato, tem como referência ações desenvolvidas durante sua gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho.

EXPERIÊNCIA NO TURISMO

Como prefeito da capital, Hildon destaca iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo no município. Entre elas está o projeto “O Melhor de PVH”, que catalogou mais de 70 pontos turísticos distribuídos em 17 circuitos e quatro rotas de turismo. A iniciativa recebeu o Prêmio Nacional do Turismo, em 2023, segundo informações divulgadas sobre a gestão municipal.

Durante sua administração, Hildon também sancionou a Lei Municipal do Turismo (Lei nº 3.222/2024), que estabeleceu mecanismos para a criação de circuitos e rotas turísticas, além de prever ações relacionadas ao turismo de base comunitária e aos destinos inteligentes de Porto Velho. “Rondônia reúne condições favoráveis para ampliar sua participação no turismo nacional e internacional, no ecoturismo, turismo de aventura, de pesca esportiva, turismo rural, turismo de negócios, de base comunitária e no turismo cultural. Já fizemos muito pela nossa capital e faremos muito mais pelo nosso Estado”, afirmou.

Segundo Hildon, o potencial turístico de Rondônia está relacionado à biodiversidade amazônica, à diversidade cultural, aos recursos hídricos e às manifestações tradicionais presentes no Estado. “Por isso, o desenvolvimento do setor de turismo deve ocorrer de forma sustentável, conciliando crescimento econômico, conservação ambiental e valorização das populações tradicionais”, explicou.

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a valorização de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e demais comunidades tradicionais. “Os povos originários representam um diferencial muito importante para o nosso turismo, desde que respeitados seus modos de vida, sua autonomia e seu patrimônio cultural”, declarou.

Ainda segundo Hildon, essas comunidades podem participar da construção de políticas voltadas à geração de renda, preservação ambiental e valorização da identidade regional.

OBRAS E REALIZAÇÕES

Entre as ações realizadas durante sua gestão na área de infraestrutura e turismo, Hildon cita a revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com 114 mil metros quadrados recuperados; a construção da nova rodoviária de Porto Velho, com 13 plataformas e 8,4 mil metros quadrados de área total; o Programa de Modernização da Iluminação Pública (PROLED), que instalou mais de 40 mil pontos; e a revitalização de parques e praças destinados ao lazer e à convivência.

Na área ambiental, o ex-prefeito também destaca a construção do espaço conhecido como “Parcão”, voltado ao lazer com animais de estimação, além da entrega de 360 mil mudas para arborização.

Outro projeto mencionado é o “Megaplantio”, ação comunitária que, segundo Hildon, reuniu cerca de 8 mil voluntários para o plantio de 8,4 mil mudas de árvores em aproximadamente 30 minutos. “Nós temos matas, rios, florestas e uma natureza simplesmente exuberante, mas nossa maior riqueza são as pessoas, e é para elas que iremos governar”, concluiu.