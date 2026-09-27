Com Hildon, a prioridade é reduzir a fila da saúde nos primeiros 100 dias

Quem espera consulta, exame ou cirurgia em Rondônia vai ser procurado pelo governo nos primeiros 100 dias de mandato. Essa é a promessa de Hildon Chaves, candidato ao governo do Estado.

O plano prevê uma força-tarefa para fazer a fila da saúde andar.

O primeiro passo é descobrir quem está na fila, há quanto tempo espera e em qual cidade mora. Com essa lista pronta, os casos mais urgentes passam a ser atendidos primeiro.

“Não basta conhecer o tamanho da fila. É preciso transformar informação em atendimento e fazer a fila andar”, diz o plano de governo.

A fila da saúde é uma das 19 ações previstas para o começo do mandato. Na segurança, Hildon promete usar o dinheiro que o governo federal enviou a Rondônia e que continua parado. Contra a violência que mata mulheres, a polícia, a saúde e a Justiça vão trabalhar juntas.

O dinheiro do Estado para 2027 já chega curto. A lei que organiza o orçamento do próximo ano não deixa espaço para novos gastos permanentes. Por isso, Hildon vai começar abrindo as contas para saber quanto há no caixa, antes de assumir novos compromissos.

Depois, o governo vai publicar na internet as 30 principais metas. Cada uma terá um responsável e um prazo, e a população poderá acompanhar o andamento.

“O povo de Rondônia já ouviu promessa demais. Agora é hora de fazer, e fazer no prazo”, afirma Hildon.

O plano também lista obras: um novo hospital com pronto-socorro, hospitais em Ji-Paraná e Ariquemes, o asfalto da Rodovia do Boi (RO-370), do Trevo da Pedra a Parecis, e a chamada dos aprovados no concurso da Polícia Civil.