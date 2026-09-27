Atleta de Cabixi conquista ouro e prata na Copa Pan-Americana de Karatê

A atleta de Cabixi voltou a colocar Rondônia em destaque no cenário internacional do karatê ao conquistar duas medalhas na Copa Pan-Americana de Karatê: ouro na modalidade Kumite e prata no Kata.

O resultado confirma a excelente fase da carateca, que chegou à competição credenciada pelo título de campeã da Copa do Brasil.

Representando o Brasil, a atleta enfrentou competidoras de diversos países das Américas e subiu ao lugar mais alto do pódio no Kumite, além de garantir o vice-campeonato no Kata, somando mais um importante feito à sua carreira esportiva.

Antes da disputa continental, ela havia conquistado o título da Copa do Brasil de Karatê, resultado que lhe assegurou a vaga para defender a Seleção Brasileira na Copa Pan-Americana.

A vitória no Pan-Americano também foi comemorada por todos os karatecas do Projeto Social de Karatê Shotokan de Cabixi (RO), que celebraram o desempenho da atleta como motivo de orgulho e inspiração para os jovens que participam da iniciativa.

O desempenho foi festejado por familiares, amigos, professores e pela comunidade de Cabixi, reforçando o crescimento do karatê no Cone Sul de Rondônia e o potencial dos atletas formados pelo projeto social.