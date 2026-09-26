Homem é preso em flagrante ao invadir obra para furtar fiação elétrica e ferramentas em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de invadir uma obra e furtar fiação elétrica, ferramentas e outros objetos em uma residência em construção, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , um morador que passava pela rua percebeu a atitude suspeita do indivíduo, que encostou uma bicicleta azul no muro e pulou para o interior do imóvel. A testemunha acionou imediatamente a Polícia Militar.

Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram o homem sobre o muro, tentando arrancar a fiação do padrão de energia. Ao notar a presença da equipe, o suspeito tentou se esconder dentro da construção, mas acabou localizado e abordado.

Nas proximidades do muro, os agentes encontraram uma lona azul contendo rolos de fios elétricos, bocais de lâmpada, sirene de alarme, garrafa térmica e diversas ferramentas, como martelo, alicate e nível de bolha.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a bicicleta e todo o material recuperado, para a apresentação à autoridade policial e adoção das providências legais.

O proprietário da obra ainda não havia sido localizado até o término do registro.