Estudantes são flagrados com faca e canivetes dentro de escola estadual em Chupinguaia

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Escola Estadual Moacir Caramello, em Chupinguaia, após três alunos serem flagrados portando faca e canivetes no ambiente escolar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a direção da instituição solicitou a presença policial depois que a equipe de orientação pedagógica teve acesso a um vídeo gravado por um estudante.

Nas imagens, uma aluna aparecia dentro da sala de aula utilizando uma faca de mesa para descascar uma manga.

Ao verificar a situação, a orientação escolar dirigiu-se à sala, localizou a adolescente e recolheu a faca. Durante a abordagem, a equipe recebeu a informação de que outros dois alunos também haviam levado canivetes para a escola, um deles no próprio dia e o outro no dia anterior.

Os três adolescentes foram conduzidos à sala da coordenação, onde tiveram os objetos perfurocortantes recolhidos, que posteriormente foram entregues à Polícia Militar.

Ao serem questionados sobre o motivo de portarem os itens, os alunos alegaram que a intenção era apenas utilizá-los para descascar frutas.

A equipe pedagógica aplicou as advertências disciplinares cabíveis e notificou os pais e responsáveis pelos estudantes sobre o ocorrido.

O caso foi registrado pelas autoridades para o acompanhamento da situação.