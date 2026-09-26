Pichações com ameaças a Braguin são atribuídas à LCP e reavivam histórico de enfrentamento em Rondônia

Imagens que circulam nas redes sociais e foram apresentadas pela campanha do candidato a deputado federal Coronel PM Braguin, mostram pichações de caráter ameaçador que, segundo a campanha, seriam atribuídas à Liga dos Camponeses Pobres (LCP).

Os registros teriam sido feitos em diferentes pontos, incluindo locais no Pará, enquanto frases semelhantes também foram identificadas em estruturas no Rio de Janeiro. A autoria e a circunstância dos registros, contudo, não foram independentemente confirmadas.

A divulgação das imagens ocorre em meio ao histórico de confrontos e operações envolvendo a LCP em Rondônia durante o período em que Braguin esteve à frente da Polícia Militar.

Em agosto de 2025, por exemplo, a PMRO informou a realização de uma operação contra integrantes que identificou como ligados à LCP em Machadinho do Oeste, com apreensão de armas e outros materiais. Na ocasião, Braguin afirmou publicamente que a corporação enfrentaria grupos armados envolvidos em ações violentas.

Para Braguin, as manifestações representam uma tentativa de intimidá-lo por sua atuação anterior na segurança pública e pelo posicionamento que mantém durante a campanha.

“Eu enfrentei o crime e grupos que colocavam a segurança da população e dos próprios policiais em risco. Não vou aceitar que ameaças ou intimidações determinem aquilo que posso ou não posso defender. Esse tipo de pressão não vai calar a minha voz. Continuarei falando sobre segurança pública e defendendo o cidadão dentro da lei”, afirmou o candidato.

A divulgação das imagens também recoloca no debate eleitoral o histórico de Braguin no comando da PM de Rondônia e sua principal bandeira de campanha, centrada no endurecimento das políticas de segurança pública.

O candidato afirma que pretende levar essa experiência para o Congresso Nacional e continuar defendendo mudanças na legislação e o fortalecimento das forças de segurança.

As acusações envolvendo as pichações, entretanto, ainda dependem de apuração para que autoria, origem e eventual responsabilidade sejam formalmente estabelecidas.