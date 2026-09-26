Criminosos agridem condutor e roubam motocicleta na Avenida Melvin Jones em Vilhena

Um homem teve sua motocicleta roubada após ser abordado e agredido fisicamente por dois indivíduos na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região quando foi acionada pela vítima.

O morador relatou que trafegava pela via quando foi surpreendido pela dupla, que anunciou o assalto com ameaças e agressões físicas.

Durante a ação violenta, os criminosos tomaram a motocicleta do homem, um modelo Yamaha Factor 125, de cor preta, e fugiram em seguida tomando rumo ignorado.

A vítima informou ter sofrido agressões no momento do ataque, embora não tenha visualizado o emprego de armas por parte dos suspeitos.

De posse das características dos envolvidos e do veículo, os policiais realizaram buscas e patrulhamento em vias próximas e possíveis rotas de fuga, mas os suspeitos e o veículo subtraído não foram localizados.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil dê prosseguimento às investigações para identificar os autores e recuperar o bem.