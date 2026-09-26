Moradores de Chupinguaia e Corumbiara perdem milhares de reais em onda de golpes bancários e falso advogado

Quatro novos casos de estelionato foram registrados pela Polícia Militar nos municípios de Chupinguaia e Corumbiara, resultando em prejuízos financeiros significativos para os moradores da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , no primeiro caso ocorrido em Chupinguaia, uma mulher procurou a polícia após identificar um lançamento não autorizado de mais de R$ 2.700,00 em sua fatura bancária em favor de uma empresa desconhecida.

Ela foi orientada pela instituição financeira a registrar o boletim de ocorrência para dar prosseguimento ao pedido de contestação e ressarcimento dos valores.

Também em Chupinguaia, no Distrito do Guaporé, um morador caiu no golpe do falso advogado.

O estelionatário entrou em contato dizendo ser o representante jurídico da vítima, afirmando que haveria R$ 4 mil a serem liberados.

Induzido a fazer uma chamada de vídeo e seguir instruções no aplicativo do banco, o homem teve R$ 2.500,00 retirados de sua conta corrente, valor correspondente a todo o seu limite disponível. O alerta sobre a fraude só veio após o aviso do filho da vítima.

Ainda em Chupinguaia, uma mulher recebeu a ligação de um falso funcionário bancário que solicitou confirmações de dados.

Durante o procedimento fraudulento, os criminosos realizaram transferências via Pix que somaram R$ 5.973,79 para a conta de terceiros.

A vítima percebeu a perda horas depois e procurou a gerência e as autoridades para as providências cabíveis.

O quarto registro ocorreu em Corumbiara, onde a sobrinha dessa última vítima acabou sendo lesada no mesmo contexto.

Ao tentar ajudar a tia que conversava ao telefone com a suposta gerência bancária, a mulher também seguiu orientações dos golpistas em seu próprio aplicativo.

Mais tarde, ao checar a conta, percebeu a subtração indevida de aproximadamente R$ 1.300,00.

Todas as ocorrências foram formalizadas e encaminhadas à Polícia Civil das respectivas jurisdições para a investigação das fraudes e identificação dos estelionatários.