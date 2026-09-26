Idosa é socorrida em estado grave após sofrer ferimentos no banheiro de residência em Vilhena

Uma idosa ficou gravemente ferida após sofrer lesões provocadas por ela mesma na região do pescoço e no pulso, dentro da residência onde mora com a família, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o neto da vítima estava na casa no momento em que ouviu barulhos vindos do banheiro.

Ao verificar o que ocorria na primeira ocasião, a idosa informou que tentava apenas ligar o chuveiro.

Pouco tempo depois, o jovem ouviu novos barulhos no mesmo local e, ao checar o cômodo, encontrou a avó caída ao solo com sangramento.

O neto realizou os primeiros procedimentos para conter a hemorragia e acionou imediatamente o socorro médico e a Polícia Militar.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao endereço, prestou os primeiros atendimentos emergenciais à vítima e a encaminhou para cuidados médicos urgentes no Hospital Regional.

O caso foi formalmente registrado para o acompanhamento das autoridades.