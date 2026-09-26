Colisão entre carros mobiliza socorro no Centro de Cerejeiras; local possui sinalização de parada obrigatória e marca de frenagem superior a 20 metros

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 e um SUV Jeep Renegade foi registrado no cruzamento da Avenida Integração Nacional com a Avenida dos Estados, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor da caminhonete trafegava pela Avenida Integração Nacional no sentido à Avenida das Nações quando, ao se aproximar do cruzamento, percebeu que o SUV realizaria a travessia da via.

Ele acionou os freios, mas a frenagem não foi suficiente para evitar o impacto entre os veículos. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

Já o motorista do Jeep Renegade, que seguia pela Avenida dos Estados e iniciava a travessia da via preferencial, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal após sofrer um impacto na região do tórax.

Após ser submetido a exames de imagem que não apontaram lesões graves, ele retornou ao local da colisão.

A Polícia Militar constatou a presença de sinalização vertical de parada obrigatória (placa de “PARE”) na Avenida dos Estados, além de uma marca de frenagem de mais de 20 metros na pista da Avenida Integração Nacional.

As informações, fotografias e vídeos do local foram repassados à Perícia Técnica para a elaboração do laudo pericial sobre a dinâmica do acidente.

Após os levantamentos das autoridades no local, os veículos foram liberados e a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.