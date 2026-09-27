VIDEO: Pagani roda cinco municípios em um único dia ao lado de Marcos Rogério em grande Aliança pelo Conesul

O candidato a deputado federal Dhonaton Pagani (Podemos) cumpriu uma extensa agenda pelo interior de Rondônia ao lado de Marcos Rogério, candidato ao Governo.

Em um único dia, passou por Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Chupinguaia, Colorado e encerrou a agenda em Vilhena.

Durante o percurso, Pagani conversou com moradores e lideranças, apresentou propostas e ouviu demandas de cada município. Saúde, segurança pública, educação e infraestrutura estiveram entre os principais temas discutidos nos encontros.

Ligado ao Cone Sul e identificado com pautas da direita, Pagani também reforçou posições que fazem parte de sua trajetória política. Quando vereador, por exemplo, apresentou uma manifestação contra decisões de Alexandre de Moraes, então ministro do Supremo Tribunal Federal.

A agenda pelo interior faz parte da estratégia de Pagani de aproximar a campanha das necessidades de cada município. Além das propostas gerais, o candidato tem buscado conhecer de perto os problemas locais e apresentar alternativas que pretende defender em Brasília.

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