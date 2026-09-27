De ponta a ponta, Rondônia conhece o trabalho que Cristiane Lopes já fez

A reta final da campanha de Cristiane Lopes tem sido marcada por uma intensa agenda nas ruas, com caminhadas, reuniões e encontros em diferentes regiões de Rondônia.

A deputada federal tem aproveitado os últimos dias antes da eleição para estar perto das pessoas, ouvir demandas e conversar diretamente com moradores sobre os desafios de cada comunidade.

Em Porto Velho e no interior, a candidata reforça uma característica que marcou sua trajetória política: a presença constante junto à população.

Mais do que grandes eventos, Cristiane aposta no contato olho no olho. Entre uma caminhada e outra, conversa com trabalhadores, mães, produtores rurais, comerciantes e moradores que apresentam as necessidades de suas comunidades. A proposta, segundo a candidata, é manter um mandato conectado com a realidade de quem vive em Rondônia e transformar essas demandas em trabalho em Brasília.

“Eu gosto é de estar aqui, no meio do povo. É aqui que a gente escuta a verdade, conhece o problema e entende o que precisa ser feito. Eu não quero perder essa essência. Quero continuar com o pé na rua, ouvindo vocês, trabalhando e levando a voz de Rondônia para Brasília. É olho no olho, é trabalho e é presença.”