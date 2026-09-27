Sílvia Cristina avança a campanha na reta final

Se aproximando das eleições, a candidata ao Senado Sílvia Cristina tem avançado a sua campanha, num ritmo ainda mais intenso, percorrendo a capital e o interior do Estado.

“Estamos chegando à reta final e nossa campanha está numa crescente, na capital e no interior, recebendo apoiadores e pessoas que estão se juntando a nós e manifestando confiança em nosso trabalho.

E seguimos com uma mensagem positiva, de fazer bem feito, fazer o melhor por nosso povo e colocar os interesses de Rondônia na pauta do Congresso Nacional”, declarou Sílvia.

Nesta semana, ela já esteve, além da capital, em Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Jaru, Vilhena, Cacoal, São Miguel do Guaporé e Nova Brasilândia do Oeste.

“Por onde andamos, o povo nos acolhe com muito carinho e reconhecimento. Isso nos dá mais energia para seguir nessa campanha, contra muitas forças poderosas e o uso de mentiras contra nós. Mas, o povo sabe do nosso trabalho e vai manifestar nas urnas o seu reconhecimento”, finalizou Sílvia.