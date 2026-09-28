Natan Donadon intensifica agenda na reta final da campanha e amplia presença no Cone Sul

A menos de uma semana da eleição, o candidato a deputado federal Natan Donadon intensifica as ações de campanha em Rondônia.

A reta final será marcada por uma programação concentrada em Vilhena e em municípios do Cone Sul, com carreatas, reuniões e encontros com diferentes segmentos da população.

Entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, Natan terá compromissos em Vilhena, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras e Cabixi. A programação inclui atividades durante manhã, tarde e noite, ampliando a presença do candidato nas ruas e o contato direto com moradores, lideranças e representantes de diferentes setores.

A estratégia da última semana também retoma uma das principais marcas apresentadas por Natan durante a campanha: a defesa de uma representação do Cone Sul na Câmara dos Deputados e a apresentação do histórico de recursos destinados aos municípios durante seus mandatos anteriores.

Em Vilhena, por exemplo, o candidato destaca mais de R$ 20,5 milhões destinados à infraestrutura, incluindo recursos para drenagem, pavimentação e obras em diferentes bairros. Na área da saúde, são mais de R$ 3,5 milhões citados em investimentos destinados ao município, além de mais de R$ 1 milhão para a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo R$ 500 mil para equipamentos e laboratórios e R$ 600 mil para a construção do auditório da instituição.

O histórico apresentado pelo candidato também inclui investimentos em outros municípios do Cone Sul. Em Pimenteiras do Oeste, por exemplo, foram destinados mais de R$ 1,8 milhão em recursos, incluindo R$ 600 mil para a construção de uma creche, R$ 500 mil para estradas vicinais, R$ 200 mil para o Festival de Praia e R$ 50 mil para equipamentos destinados ao Conselho Tutelar. Também houve empenho de R$ 487 mil para recuperação de estradas vicinais.

A agenda desta última semana concentra, portanto, duas frentes: o contato direto com a população e a apresentação do histórico de atuação do candidato na busca por recursos federais para Rondônia. “Essa é uma semana decisiva da nossa caminhada. Vamos continuar nas ruas, ouvindo as pessoas, conversando e mostrando o trabalho que já foi realizado. O Cone Sul precisa ser ouvido e precisamos levar para Brasília as demandas dos nossos municípios”, afirma Natan Donadon.

Com a eleição marcada para este domingo, 4 de outubro, a campanha entra agora em sua fase final, com atividades praticamente diárias e presença ampliada nos municípios da região.