Delegado Araújo coloca Programa Terra Cidadã entre as principais propostas para regularização fundiária em Rondônia

O candidato a deputado estadual Delegado Araújo tem apresentado o Programa Terra Cidadã como uma das principais propostas de sua campanha para avançar na regularização fundiária em Rondônia. A ideia é contribuir para que produtores rurais e famílias que ainda não possuem a documentação de suas terras tenham acesso a serviços técnicos necessários para regularizar suas propriedades.

Na prática, a proposta busca aproximar o processo de regularização de quem vive no campo. Para Araújo, o mandato estadual pode atuar na articulação de recursos e parcerias capazes de viabilizar equipes técnicas, equipamentos e trabalhos de campo, facilitando o atendimento aos produtores.

Entre as ações que podem ser fortalecidas estão levantamentos, cadastros, georreferenciamento, vistorias e outros procedimentos necessários para avançar nos processos de regularização. A proposta também prevê a aproximação entre INCRA, Prefeituras, associações e instituições públicas, ampliando a capacidade de atendimento nos municípios.

Araújo defende ainda a participação de instituições com conhecimento técnico, como o IFRO, na formação de parcerias que possam contribuir para a execução dos trabalhos. A intenção é criar uma rede de apoio para levar a estrutura necessária até as comunidades rurais, reduzindo deslocamentos e dificuldades enfrentadas pelos produtores.

Para o candidato, a regularização fundiária tem impacto direto na vida de quem trabalha no campo. Com a documentação em mãos, o produtor passa a ter mais segurança jurídica sobre seu patrimônio e melhores condições para buscar crédito, investir na propriedade e acessar políticas públicas.

Na reta final da campanha, Delegado Araújo coloca o Terra Cidadã como uma proposta ligada a uma demanda concreta do campo em Rondônia. Transformar terras sem documentação definitiva em propriedades regularizadas, dando mais segurança às famílias e criando condições para que o produtor possa continuar investindo e produzindo.