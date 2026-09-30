 Régis Braguin agradece apoio dos rondonienses e reforça propostas para a Câmara Federal

O candidato a deputado federal pelo Republicanos de Rondônia, coronel PM Régis Braguin, agradeceu à população rondoniense pelo apoio recebido durante a apresentação de suas propostas. Estive nos 52 municípios e distritos sendo recebido de forma bem receptiva pelos rondonienses.

Ao percorrer diferentes regiões do Estado, Braguin afirma ter ouvido as demandas da população e assumido compromissos que pretende defender no plenário da Câmara Federal. Entre as principais pautas apresentadas pelo candidato está a defesa de mudanças na legislação penal e o fortalecimento das políticas de segurança pública.

Segundo Braguin, a segurança será um dos focos de sua atuação parlamentar, com propostas voltadas à proteção da população e ao enfrentamento da criminalidade.

O candidato também afirma que pretende atuar em outras áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil.

Na saúde, defende melhorias no atendimento e no acesso da população aos serviços públicos.

Na educação, destaca a necessidade de investimentos e de ações que contribuam para a formação das novas gerações.

Para o homem do campo, produtor rural, empresário do setor agrícola, Braguin aponta a importância de políticas que fortaleçam a produção rural e valorizem quem trabalha no setor. “Quero agradecer a cada rondoniense que nos recebeu, ouviu nossas propostas e apresentou suas necessidades”, afirmou.

Braguin diz que pretende levar à Câmara Federal as demandas apresentadas durante sua caminhada pelo Estado.