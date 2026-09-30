Homem é preso com moto roubada no bairro Maria Moura e confessa ser foragido do Mato Grosso

Um homem foi preso pela Polícia Militar na Avenida Perimetral, no bairro Maria Moura, em Vilhena, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento quando avistou o condutor em uma Honda CG 160 Start.

Ao realizarem a checagem da placa no sistema do Denatran, os agentes constataram a restrição do veículo e efetuaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal.

Questionado sobre o veículo, o condutor alegou ter comprado a motocicleta de uma mulher na cidade de Cuiabá (MT) e afirmou desconhecer a origem ilícita.

Durante a abordagem, o homem revelou aos policiais que havia chegado a Vilhena há cerca de 20 dias, vindo de Mato Grosso. Ele alegou ter deixado seu estado de origem por estar sofrendo ameaças de morte por parte de uma facção criminosa e admitiu responder a um processo por tráfico de drogas.

O suspeito confessou ainda que fazia uso de tornozeleira eletrônica no estado vizinho, mas teve o equipamento rompidos durante uma intervenção policial e passou à condição de evadido do sistema prisional antes de fugir para Rondônia.

Diante do flagrante pela receptação do veículo furtado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das providências cabíveis pela Polícia Civil.