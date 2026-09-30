Mulher aciona polícia ao ser perseguida por ex-marido com flores e presentes em Vilhena

Uma mulher acionou a Polícia Militar após sentir-se perseguida e teme por sua segurança devido à presença insistente de seu ex-marido em frente à sua residência, na Avenida Vitória Régia, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais militares compareceram ao local e abordaram o homem, posteriormente identificado como perito papiloscopista da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ele não portava armas na cintura e segurava uma sacola com uma caixa de presentes com brinquedos e um buquê de flores, alegando que pretendia reatar o relacionamento de dois anos.

Em relato à guarnição, a mulher explicou que o casal havia se separado recentemente após uma discussão em que o ex-companheiro proferiu ofensas e demonstrou comportamento possessivo.

Diante da insistência do homem em passar constantemente em frente ao imóvel e permanecer no portão, além do conhecimento de que ele possui porte de arma, a vítima sentiu-se ameaçada e chamou a polícia, manifestando expressamente o desejo de requerer medidas protetivas de urgência.

Ao ser questionado sobre a posse de armamento, o servidor informou que sua pistola institucional da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul estava guardada no interior do veículo, estacionado do outro lado da via.

Ele entregou voluntariamente aos policiais a arma, que estava alimentada com uma munição na câmara e acompanhada de um carregador com 17 munições calibre .40, devidamente regulamentada.

O homem, os pertences, as flores e o armamento, recolhido de forma preventiva em razão do contexto da ocorrência, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para apresentação à autoridade policial e adoção das providências legais cabíveis.