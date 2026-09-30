Adolescente é apreendido com pistola 9mm e carregador com 24 munições após perseguição em Vilhena

Um adolescente foi apreendido portando uma pistola de calibre 9 mm com numeração raspada e carregador alongado com 24 munições durante uma abordagem no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o flagrante ocorreu durante patrulhamento na Rua 2304, quando policiais militares avistaram uma motoneta Honda Biz circulando sem os sinais de iluminação acesos.

Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos da viatura, o condutor desobedeceu e acelerou o veículo para tentar fugir.

Após breve acompanhamento pelas ruas do bairro e reiteradas ordens de parada, o piloto encostou o veículo na intersecção entre a Rua 2304 e a Rua Arlindo Rebelato. Durante a revista aos dois ocupantes, os policiais encontraram a pistola carregada e alimentada na cintura do passageiro, que é menor de idade.

Questionado, o adolescente apresentou versões contraditórias sobre a origem e a intenção com o armamento: declarou inicialmente que faria assaltos com o comparsa, depois alegou que usaria o objeto para se exibir e, por fim, disse ter trocado a arma por uma motocicleta pertencente ao seu pai.

O condutor da motoneta confessou aos policiais que sabia que o passageiro estava armado. Durante a fiscalização, os agentes constataram também que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir.

Os envolvidos e a responsável legal pelo adolescente foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A arma de fogo, o carregador alongado e as munições foram apreendidos, enquanto a motoneta foi recolhida ao pátio da Ciretran local devido às infrações administrativas de trânsito.