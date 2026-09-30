Presidente de entidade filantrópica procura polícia para denunciar suspeita de desvio de verbas públicas em Chupinguaia

O presidente de uma associação filantrópica voltada ao apoio a pessoas com deficiência em Chupinguaia procurou a Polícia Militar para registrar uma denúncia referente a possíveis irregularidades financeiras e desvio de verbas públicas na instituição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o gestor, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, relatou ter passado a desconfiar de membros do conselho administrativo responsáveis pela movimentação financeira e efetuação de pagamentos da entidade.

De acordo com o comunicante, os recursos de origem federal e estadual são repassados com finalidade específica para a manutenção e o pleno funcionamento dos serviços oferecidos à comunidade.

Ele estima que apenas em relação às verbas federais o montante desviado possa ultrapassar a quantia de R$ 30 mil, valor que dependerá de auditoria e comprovação documental ao longo das investigações.

O representante da entidade esclareceu que buscou as autoridades para resguardar seus direitos e afastar qualquer risco de responsabilização por atos praticados por terceiros, ressaltando não compactuar com atos ilícitos.

Ele optou por não apontar nomes de suspeitos na fase inicial do registro, deixando a identificação dos envolvidos a cargo das autoridades competentes.

A ocorrência foi formalizada e os dados repassados às autoridades policiais e órgãos de fiscalização para a apuração da origem, movimentação e eventual destinação indevida dos recursos públicos.