Hildon propõe levar saúde e infraestrutura às aldeias de Guajará-Mirim

O candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves, da Federação União Progressista, quer ampliar o atendimento por barco e fortalecer a presença do Estado nas comunidades indígenas.

A falta de água tratada, as dificuldades de acesso à saúde e as obras escolares paradas estão entre os problemas que ele promete enfrentar. “Os povos indígenas estavam aqui antes de todos nós. Não é aceitável que uma família fique sem água tratada ou que uma criança estude em um barracão porque o Estado não conseguiu chegar até a aldeia”, afirma Hildon.

Na Aldeia Pedreira, o posto de saúde funciona em um único cômodo improvisado. Em Laranjal, famílias bebem água do rio sem tratamento. Na Aldeia Santo André, as crianças estudam em um barracão enquanto a obra da escola permanece parada. A seca de 2024 agravou o isolamento. Com a navegação prejudicada no rio Pacaás, indígenas precisaram arrastar barcos por trechos do percurso para transportar pessoas e suprimentos. “Já mostramos que é possível levar serviços públicos a quem mora longe. Vamos fortalecer a Superintendência Estadual do Indígena e trabalhar com as próprias comunidades para definir onde cada barco, cada poço e cada escola são mais necessários”, diz o candidato.

Como prefeito de Porto Velho, Hildon reformou o Barco Saúde, que realizou mais de 62 mil atendimentos no Baixo Madeira até junho de 2024. Sua gestão também implantou a telemedicina e distribuiu água e cestas básicas a comunidades atingidas pela seca naquele ano.