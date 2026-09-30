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quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

Hildon promete força-tarefa contra filas para atendimento médico em Ji-Paraná nos primeiros 100 dias

Rondônia tem 200.144 pedidos de consulta com especialista aguardando atendimento na rede estadual

Quem espera uma consulta com especialista em Rondônia pode passar meses na fila. Em Ji-Paraná, segunda maior cidade do Estado, Hildon Chaves afirmou que vai enfrentar o problema já nos primeiros 100 dias de governo, com uma força-tarefa estadual contra as filas da saúde.

Hoje, 200.144 pedidos de consulta com especialista aguardam atendimento na regulação em todo o estado. A lista inclui 43.954 pedidos de ultrassom Doppler, 26.081 de endoscopia e 15.533 de colonoscopia.

Para quem espera, a fila não é só um número. É tempo perdido, incerteza e, muitas vezes, uma doença que se agrava.

O atendimento também está longe do interior. Porto Velho concentra 52,4% da estrutura de saúde do Estado. O paciente do interior encaminhado para a capital recebe diária de R$ 37,12 para comer e dormir. “Ji-Paraná também tem papel estratégico na assistência médica do interior. A cidade atende não apenas seus moradores, mas pacientes de municípios da região, o que aumenta a pressão sobre a rede especializada”, afirmou o candidato.

A força-tarefa vai identificar quem está esperando, por qual atendimento, há quanto tempo e em qual região. Em seguida, vai mapear a capacidade da rede, usar serviços ociosos e ampliar os atendimentos onde for possível.

O Plano também prevê um novo hospital em Ji-Paraná, polos regionais de média e alta complexidade, exames descentralizados e telemedicina, para que o paciente seja atendido mais perto de casa.

Como prefeito de Porto Velho, Hildon reformou mais de 40 unidades de saúde, construiu seis e implantou um laboratório municipal com capacidade para 1,2 milhão de exames por ano.

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