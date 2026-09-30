Hildon promete força-tarefa contra filas para atendimento médico em Ji-Paraná nos primeiros 100 dias

Quem espera uma consulta com especialista em Rondônia pode passar meses na fila. Em Ji-Paraná, segunda maior cidade do Estado, Hildon Chaves afirmou que vai enfrentar o problema já nos primeiros 100 dias de governo, com uma força-tarefa estadual contra as filas da saúde.

Hoje, 200.144 pedidos de consulta com especialista aguardam atendimento na regulação em todo o estado. A lista inclui 43.954 pedidos de ultrassom Doppler, 26.081 de endoscopia e 15.533 de colonoscopia.

Para quem espera, a fila não é só um número. É tempo perdido, incerteza e, muitas vezes, uma doença que se agrava.

O atendimento também está longe do interior. Porto Velho concentra 52,4% da estrutura de saúde do Estado. O paciente do interior encaminhado para a capital recebe diária de R$ 37,12 para comer e dormir. “Ji-Paraná também tem papel estratégico na assistência médica do interior. A cidade atende não apenas seus moradores, mas pacientes de municípios da região, o que aumenta a pressão sobre a rede especializada”, afirmou o candidato.

A força-tarefa vai identificar quem está esperando, por qual atendimento, há quanto tempo e em qual região. Em seguida, vai mapear a capacidade da rede, usar serviços ociosos e ampliar os atendimentos onde for possível.

O Plano também prevê um novo hospital em Ji-Paraná, polos regionais de média e alta complexidade, exames descentralizados e telemedicina, para que o paciente seja atendido mais perto de casa.

Como prefeito de Porto Velho, Hildon reformou mais de 40 unidades de saúde, construiu seis e implantou um laboratório municipal com capacidade para 1,2 milhão de exames por ano.