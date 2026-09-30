Magnólia Santos percorre municípios do Cone Sul e reforça campanha por representação regional

A candidata a deputada federal Magnólia Santos, do DC, intensificou nesta semana a agenda de campanha pelo Cone Sul de Rondônia.

Ela percorreu os municípios de Cabixi, Colorado do Oeste, Corumbiara e Cerejeiras, onde participou de encontros e conversas com moradores de diferentes segmentos da sociedade.

Durante as visitas, Magnólia apresentou suas propostas e defendeu pautas relacionadas ao desenvolvimento regional, buscando ampliar o diálogo com mulheres, jovens, empreendedores e trabalhadores. A candidata também aproveitou a passagem pelos municípios para ouvir demandas locais e apresentar sua trajetória e as bandeiras que pretende levar para a Câmara dos Deputados.

Vilhenense, Magnólia construiu sua trajetória profissional ligada ao trabalho e ao empreendedorismo, experiências que, segundo ela, estão entre as motivações para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

A candidata também conta com o apoio do candidato ao governo de Rondônia Marcos Rogério, que integra a mesma coligação de Magnólia Santos. A parceria faz parte da articulação política construída durante a campanha e soma forças ao projeto apresentado pela candidata na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Magnólia afirma estar otimista com o andamento da campanha e com a receptividade encontrada durante as visitas aos municípios. Para ela, percorrer as cidades do Cone Sul permite apresentar seu projeto diretamente à população e conhecer de perto as demandas de cada comunidade.

Ao longo da semana, a candidata também destacou a importância da participação de mulheres e jovens na política, além da criação de condições para que empreendedores possam ampliar seus negócios, gerar empregos e movimentar a economia regional.

Com a agenda pelos municípios do Cone Sul, Magnólia segue ampliando sua presença na região e afirma que pretende manter o ritmo de visitas e reuniões durante a campanha, buscando fortalecer a defesa por maior representação política do Cone Sul de Rondônia.