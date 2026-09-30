Mariana defende saneamento como saúde e dignidade em Rondônia

Saneamento básico também é saúde. É com essa visão que Mariana Carvalho (Republicanos) defende mais atenção ao acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto em Rondônia.

Para a candidata ao Senado, avançar nessa área significa prevenir doenças e melhorar diretamente a vida das famílias, especialmente nos municípios onde a infraestrutura ainda não acompanha o crescimento das cidades.

A proposta se conecta a dois eixos dos compromissos de Mariana, fazer a saúde chegar mais perto e fortalecer os 52 municípios. Mariana pretende atuar em Brasília na busca por recursos federais, no apoio técnico às prefeituras para estruturar projetos e no acompanhamento dos investimentos até a execução.

A agenda 100, prevê justamente monitorar programas e linhas de financiamento, apoiar projetos municipais e acompanhar convênios da indicação até a entrega. “Saneamento é saúde antes da doença chegar. Quando uma família tem água tratada e esgoto adequado, a gente está falando de prevenção, de crianças mais protegidas e de dignidade dentro de casa. Rondônia precisa avançar, e quero usar o Senado para ajudar nossos municípios a buscar recursos e transformar projetos em qualidade de vida para as pessoas”, afirma Mariana.

Para a candidata, melhorar a saúde de Rondônia não passa apenas por hospitais, equipamentos e atendimento médico. Também significa enfrentar problemas antes que eles cheguem às unidades de saúde. Na Agenda 100, Mariana defende uma representação que ajude os municípios a acessar Brasília, acompanhe os recursos e cobre resultados, mantendo as necessidades locais no centro da atuação parlamentar.