Silvia intensifica mobilização na capital, com apoio de Léo Moraes

Na reta final, a candidata ao Senado Sílvia Cristina intensifica a sua campanha com caminhadas, pit-stop, reuniões e o olho no olho com eleitores.

Após percorrer dezenas de municípios, ela decidiu encerrar em Porto Velho, com grande mobilização e apoio do prefeito Léo Moraes. “O time do bem, o time do 111, não para de crescer. Nos últimos dias de campanha, vamos concentrar esforços aqui na capital, com muita mobilização de rua e no meio do povo, que é como a gente gosta. Estamos levando uma mensagem de esperança, de compromissos e de trabalho e a população tem nos recebido com muito carinho e com o apoio do querido prefeito Léo Moraes”, disse Sílvia.

Uma carreata será realizada nesta quinta-feira (01), com concentração no Espaço Alternativo, a partir das 14h30 e saída prevista às 16h. “É a reta final, estamos chegando ao dia da eleição e o ritmo de nossa campanha se intensificou ainda mais. Convido a todos da capital para a nossa carreata e que as pessoas não caiam em mentiras espalhadas pelos adversários. Quero também, desde já, agradecer a cada um que colabora com a nossa campanha”, finalizou.