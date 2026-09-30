AINDA NÃO DECIDIU? conheça os candidatos ao Governo e Senado em RO; veja nomes e números na urna

Rondônia tem seis candidatos na disputa pelo Governo do Estado nas Eleições Gerais de 2026. O eleitorado rondoniense é formado por cerca de 1,2 milhão de pessoas aptas a votar, distribuídas pelos 52 municípios.

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, a disputa pelo Governo poderá ser definida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A quatro dias das eleições, conheça os candidatos que disputam o comando do Palácio Rio Madeira e confira informações sobre suas trajetórias, nomes e números nas urnas.

ADAILTON FURIA (PSD) – 55

Adailton Antunes Ferreira, 40 anos, é natural de Cacoal em Rondônia, cidade da qual foi prefeito entre 2021 e 2026. É advogado.

Antes, o candidato disputou eleições municipais em 2008, 2012, 2016. Em 2018, concorreu e foi eleito ao cargo de deputado estadual por Rondônia. Essa será a primeira vez que disputa ao cargo de governador. Neste pleito, seu vice é Everton Leoni também do PSD.

EXPEDITO NETTO (PT) – 13

Expedito Gonçalves Ferreira Netto, 38 anos, nasceu em Porto Velho, capital de Rondônia.

O empresário foi deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e reeleito 2018. Já em 2022 não conseguiu renovar sua posição na Câmara.

Expedito é o candidato mais jovem registrado e disputa pela primeira vez o governo do estado ao lado de Dr. Luiz Teododo, do PSOL.

HILDON CHAVES (UNIÃO BRASIL) – 44

Hildon de Lima Chaves tem 58 anos e nasceu em Recife, Pernambuco. Ele disputa o governo ao lado de Cirone Deiró, seu correligionário.

Formado em Direito, Chaves foi promotor de justiça em Rondônia e prefeito de Porto Velho por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Esta é a primeira vez que ele disputará o Executivo Estadual.

MARCOS ROGÉRIO (PL) – 22

Marcos Rogério da Silva Brito, 48 anos, nasceu em Ji-Paraná, no interior de Rondônia. Disputa eleições desde 2004 e seu primeiro cargo público foi como vereador de sua cidade natal em 2008.

Em 2010 e 2018 foi eleito deputado federal e, em 2018, chegou ao Senado Federal. O candidato pleiteou o governo do estado em 2022, mas não se elegeu.

Marcos Rogério é graduado em Direito, mestre em Administração Pública e já atuou como jornalista em rádios e televisões locais. Seu vice é Delegado Camargo, do Podemos.

PEDRO ABIB (MDB) – 15

Pedro Abid Kecktheuer de 36 anos, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul e concorre pela primeira vez ao governo do estado.

Em uma chapa-pura, tem como vice Mauro Pereira, também do MDB. Abib é o mais jovem entre os candidatos registrados.

O candidato é mestre e doutor em Direito, além de ser formado em Medicina Veterinária.

SAMUEL COSTA (PSB) – 40

Samuel Costa Menezes, 36 anos, nasceu na capital rondoniense e é advogado, jornalista e professor. Ele disputa o governo ao lado de Sargento Machado, seu correligionário.

Iniciou a vida pública em 2012, quando foi candidato a vereador de Porto Velho, porém não foi eleito.

Nos pleitos seguintes, concorreu, sem sucesso, a deputado estadual, federal e a prefeito. Essa é a primeira vez que concorre ao cargo de chefe do Executivo local.

SENADO FEDERAL

Por outro lado, Rondônia terá uma disputa com dez candidatos na corrida por duas vagas ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Os dois candidatos eleitos terão mandato de oito anos no Senado Federal. Eles são:

ACIR GURGACZ – 123

Natural de Cascavel, no Paraná, Acir Gurgacz tem 60 anos e iniciou sua trajetória política como prefeito. Chegou ao Senado Federal pela primeira vez em 2009, onde exerceu dois mandatos consecutivos.

O político voltou a disputar uma vaga ao Senado em eleição anterior, mas teve a candidatura indeferida. Em 2026, retorna à disputa pelo PDT.

AIRES MOTA – 432

Aires Mota de Almeida, de 52 anos, nasceu e foi criado em Porto Velho. É consultor político e possui estudos nas áreas de Direito e Teologia.

Presidente estadual do Partido Verde (PV) e integrante do Diretório Nacional da legenda, Aires Mota disputou uma vaga de vereador de Porto Velho nas últimas eleições municipais, mas não foi eleito. Agora, concorre ao Senado pela primeira vez.

BRUNO SCHEID – 222

Pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid entra na disputa para o Senado em sua primeira candidatura. Produtor rural, ele é natural do Paraná e atualmente ocupa a vice-presidência do Partido Liberal em Rondônia.

Scheid ganhou visibilidade nas redes sociais ao relatar uma relação de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

FERNANDO MÁXIMO – 221

Também pelo PL, Fernando Máximo, de 46 anos, é médico e nasceu em Ceres, em Goiás. Em Rondônia, atuou como médico e ocupou o cargo de secretário de Estado da Saúde.

Em 2022, foi eleito deputado federal, tornando-se o candidato mais votado do estado naquela eleição, segundo as informações apresentadas sobre sua trajetória. Agora, busca uma vaga no Senado Federal.

ENGENHEIRO THULIO – 144

Thulio Santiago Castro, conhecido como Engenheiro Thulio, representa o Missão. Engenheiro florestal e paisagista, também atua como ativista político.

Ao longo da carreira, trabalhou como consultor da Prefeitura de Porto Velho, perito ambiental, produtor rural e professor.

Esta é sua primeira disputa eleitoral. Sua candidatura foi oficializada durante uma convenção realizada de forma online e fechada em 22 de julho.

LUCIANA OLIVEIRA – 133

Natural de Porto Velho, Luciana Oliveira, do PT, é jornalista e também possui formação em Direito. Atua na defesa dos Direitos Humanos e tem trajetória ligada a movimentos sociais.

Em 2018, concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PSB e ficou na condição de suplente. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Porto Velho pelo PT, mas não foi eleita. Em 2026, concorre ao Senado.

LUIS FERNANDO – 555

O candidato do PSD, Luis Fernando, nasceu no Rio de Janeiro. É formado em Administração, possui especialização em Gestão e mestrado em Fazenda Pública e Administração Tributária.

Também atuou no setor bancário, como consultor, professor e auditor fiscal de tributos estaduais.

Em 2019, assumiu a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, experiência que integra sua trajetória na administração pública.

MARIANA CARVALHO – 100

Mariana Carvalho, do União Brasil, nasceu em São Paulo, tem 37 anos e é médica, com especialização em Cardiologia. Também possui formação em Direito, mestrado em Administração Pública e doutorado em Bioética.

Iniciou a carreira política aos 21 anos, quando foi eleita vereadora em Porto Velho. Em 2014, foi eleita deputada federal e posteriormente reeleita em 2018.

Também já disputou cargos no Executivo e uma vaga ao Senado. Atualmente, atua como reitora de uma instituição de ensino superior pertencente à sua família.

NEIDINHA SURUÍ – 400

Pelo PSB, Neidinha Suruí chega à disputa com trajetória ligada à defesa dos povos indígenas e do meio ambiente na Amazônia.

Indigenista e ativista socioambiental, trabalhou na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e participou de ações relacionadas à proteção de territórios indígenas.

Em 1992, fundou a Associação Kanindé, voltada à defesa socioambiental. Nas eleições de 2024, disputou uma vaga de vereadora em Porto Velho, mas não foi eleita.

SÍLVIA CRISTINA – 111

Sílvia Cristina Amancio Chagas, do União Brasil, nasceu em Linhares e tem 52 anos. Jornalista e professora, mudou-se para Rondônia em 2003.

Entrou na política em 2012, quando foi eleita vereadora em Ji-Paraná. Em 2018, foi eleita deputada federal, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira da Câmara dos Deputados por Rondônia.

Atualmente, exerce mandato de deputada federal e agora disputa uma das duas vagas destinadas ao estado no Senado.