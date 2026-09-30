Rondoniense integra “Corte do Miss Brasil Café” e recebe título internacional em MG

A engenheira agrônoma Emilly Maria Vieira Benedito, de 24 anos, natural de Ji-Paraná, conquistou o título de Girl Coffee International 2027 durante a final do Miss Brasil Café, realizada no dia 26 de setembro, em Varginha (MG). Representando Rondônia, ela encerrou sua participação na competição nacional com o segundo lugar na classificação geral.

Ao Extra de Rondônia, Emilly afirmou que a conquista representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da cafeicultura rondoniense e levar a imagem do café brasileiro para eventos e ações ligados ao setor dentro e fora do país. Segundo a entrevistada, o resultado também reforça a importância do agronegócio e dos produtores que integram a cadeia produtiva do café.

Única representante de Rondônia entre as finalistas, Emilly disputou o concurso com candidatas de diferentes estados brasileiros. A competição reuniu representantes ligadas à valorização da cafeicultura e do agronegócio nacional.

De acordo com a organização, a Corte do Miss Brasil Café é composta pelas quatro candidatas mais bem classificadas na avaliação dos jurados. Cada faixa possui uma identidade própria e uma missão de representação dentro do setor cafeeiro.

O título de Miss Brasil Café, destinado à primeira colocada, ficou com Bhreenda Thomás, da cidade de Paraguaçu (MG). Já a faixa de Girl Coffee International, conquistada por Emilly, é destinada à representante responsável por promover o café brasileiro em eventos, feiras, encontros e iniciativas nacionais e internacionais ligadas à cafeicultura.

A Corte é completada por Giovanna Xavier, de Alto Paranaíba (MG), eleita Miss Agronegócio 2027, e por Jéssica P. Oliveira, de Coqueiral (MG), escolhida como Rainha Expocafé 2027.

Segundo Emilly, sua ligação com a cafeicultura começou dentro da própria família e foi fortalecida pela formação profissional e pela atuação no agronegócio. “Minha história com o café começou dentro da minha própria família. Venho de uma família ligada ao meio rural e à produção de café, sou agrônoma e atualmente trabalho diretamente com o agronegócio. O café sempre esteve presente na minha história e faz parte das minhas raízes”, destacou.

A representante afirmou que pretende utilizar a visibilidade conquistada para divulgar a produção cafeeira de Rondônia e valorizar os profissionais que atuam no setor. “Estar em Minas Gerais, representar Rondônia e receber uma faixa que me dá a oportunidade de falar sobre o café brasileiro para além das nossas fronteiras é algo que carrego com muito orgulho e responsabilidade”, afirmou.

Para a agrônoma, a conquista ultrapassa o reconhecimento individual e simboliza o apoio recebido ao longo da trajetória. “Para mim, trazer esse título para Rondônia não representa apenas uma conquista pessoal. Representa todas as pessoas que torceram por mim, acreditaram nessa trajetória e me ajudaram a chegar até aqui”, declarou.

Com a nova faixa, Emilly passa a integrar oficialmente a Corte do Miss Brasil Café 2027 e afirma que pretende continuar promovendo o nome de Rondônia, o café brasileiro e a participação das mulheres no agronegócio.