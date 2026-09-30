Em visita ao EXTRA, Luizinho Goebel comenta disputa pelo sexto mandato e defende maior representatividade de Vilhena na ALE

Candidato à reeleição pelo PL, o deputado estadual Luizinho Goebel, que busca o sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Rondônia, afirmou, em visita à redação do Extra de Rondônia, que a continuidade de seu trabalho está relacionada à necessidade de manter a representatividade de Vilhena e do Cone Sul no Legislativo estadual.

Com cinco mandatos e quase duas décadas de atuação política, Luizinho disse que a região precisa ter um deputado com presença em diferentes municípios do Estado.

Segundo ele, embora a representação não precise necessariamente estar vinculada ao seu nome, sua trajetória política e a base construída ao longo dos anos facilitariam a continuidade desse trabalho. “Especificamente, não precisava ser o Luizinho Goebel, poderia ser outro. Mas as chances para outro chegar são menores, porque a gente já tem um trabalho consolidado em vários municípios do Estado”, analisa.

O deputado destacou que, além de Vilhena, mantém apoio político em outros municípios, o que, segundo ele, permite somar votos e ampliar a possibilidade de eleger um representante com origem no Cone Sul.

EXPERIÊNCIA E PRESENÇA JUNTO À POPULAÇÃO

Ao comentar a cobrança dos eleitores durante a campanha, Luizinho afirmou que, depois de cinco mandatos, a população já conhece seu histórico e seu perfil de atuação. “Hoje eu vou para a rua e as pessoas já conhecem a nossa história, conhecem o nosso estilo, o nosso perfil e conhecem o nosso trabalho”, declarou.

O parlamentar também citou como características que, segundo ele, são reconhecidas pelos eleitores, a acessibilidade e a presença constante junto à população. “Eu fico todo tempo sendo político, campanha ou não sendo campanha. Eu estou com as pessoas, estou presente, estou ouvindo as pessoas”, disse.

Luizinho também afirmou que sua experiência acumulada ao longo dos mandatos permite, em sua avaliação, agilizar caminhos na busca por soluções e recursos. “Eu não perdi a força de trabalho, mas tenho a experiência para encurtar caminho”, garante.

ECONOMIA E APOIO AO SETOR PRODUTIVO

Entre as principais demandas que identifica atualmente, o deputado apontou a necessidade de fomentar a economia. Para ele, o fortalecimento do setor produtivo tem reflexos em diferentes áreas da economia de Vilhena e da região.

Luizinho citou atividades como agricultura, pecuária, produção de leite, café, peixe e hortifruticultura, além das cadeias de transporte, comércio, oficinas, postos de combustíveis e outros serviços ligados ao campo. “Quando o setor produtivo vai bem, a pessoa planta e colhe. Quando a pessoa planta e colhe, o resultado chega aqui na cidade”, explicou.

Segundo o candidato, o apoio à produção deve contemplar desde pequenos produtores até grandes propriedades, com ações do mandato e programas desenvolvidos pelo Governo do Estado.

SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

Na avaliação de Luizinho, duas áreas que ainda precisam de avanços em Rondônia são saúde e segurança pública.

Na segurança, ele apontou a falta de efetivo como um dos principais problemas enfrentados atualmente, citando policiais militares, civis e penais, peritos criminais e bombeiros. “Todas as nossas forças de segurança estão com déficit de pessoal”, afirmou.

Na saúde, o deputado defendeu a ampliação dos atendimentos especializados no interior, evitando, quando possível, o deslocamento de pacientes para Porto Velho.

Para ele, recursos atualmente utilizados para atender pacientes da região na capital poderiam ser empregados em estruturas e serviços mais próximos da população.

Luizinho citou ainda a possibilidade de ampliar parcerias entre o Governo do Estado, prefeituras e hospitais e clínicas particulares da região para a realização de exames e procedimentos de maior complexidade. “É trazer a saúde para as pessoas e não fazer as pessoas correr atrás da saúde”, disse.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E QUESTÕES AMBIENTAIS

Outra área mencionada pelo deputado foi a agricultura, especialmente questões relacionadas à regularização fundiária e ao licenciamento e controle ambiental.

Luizinho afirmou que o poder público precisa oferecer mais estrutura e celeridade aos produtores que buscam trabalhar dentro da legalidade.

Na entrevista, defendeu o aumento do número de servidores e uma política que, segundo ele, permita conciliar proteção ambiental e desenvolvimento econômico. “As pessoas não querem trabalhar na ilegalidade. As pessoas querem trabalhar na legalidade, mas tem que ter celeridade por parte do poder público”, afirmou.

RELAÇÃO COM A PREFEITURA DE VILHENA

Questionado sobre sua relação com a Prefeitura de Vilhena e com o prefeito Flori Cordeiro, Luizinho afirmou que mantém diálogo e parcerias com a administração municipal. “Minha relação com a Prefeitura é boa. A gente tem várias parcerias, temos vários trabalhos juntos e a relação é boa”, disse.

CONTINUIDADE DO TRABALHO

Ao falar sobre o futuro, caso seja reeleito, Luizinho destacou que pretende dar continuidade ao trabalho imediatamente após a eleição, especialmente no planejamento e destinação de recursos para os municípios.

Segundo ele, um parlamentar que inicia o primeiro mandato precisa cumprir etapas orçamentárias antes que determinados recursos possam efetivamente chegar aos municípios, enquanto quem já está no cargo consegue dar continuidade a projetos e planejamentos em andamento. “Hoje nós temos experiência para encurtar caminho e não perdemos a força do trabalho”, resumiu.

Ao final da entrevista, o deputado voltou a destacar a importância que atribui à sua experiência e à disposição para continuar atuando na política.

Luizinho também citou a influência da mãe, Dona Iris Goebel, de 87 anos, que, segundo ele, continua trabalhando e mantendo uma rotina ativa. “Eu acredito que tenho o DNA da minha mãe. E quando eu tiver mais idade, vou continuar trabalhando igual ela. É o que eu peço a Deus: saúde e disposição para trabalhar”, finalizou.