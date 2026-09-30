Maurício Carvalho defende qualificação dos jovens e saúde mais perto da população de Rondônia

“O que falta para os nossos jovens não é emprego. É qualificação.” A afirmação foi feita pelo deputado federal Maurício Carvalho durante entrevista ao Programa Personalidades RO, nesta segunda-feira (28), ao defender uma educação mais conectada com o mercado de trabalho e com as oportunidades existentes em Rondônia.

Maurício, que presidiu a Comissão de Educação da Câmara e participou da construção do novo Plano Nacional de Educação no colegiado, defendeu mais cursos técnicos, fortalecimento do IFRO e investimentos em tecnologia nas escolas. “A grande maioria dos nossos jovens sai do ensino médio sem experiência. Precisamos fortalecer essa base de preparação para que eles saiam prontos para o mercado de trabalho”, afirmou. A ampliação do ensino técnico e profissionalizante também integra as propostas apresentadas pelo parlamentar para Rondônia.

Na saúde, o deputado resumiu outro desafio com uma frase direta: “A nossa BR é o maior hospital que Rondônia tem”. Para Maurício, moradores do interior ainda precisam percorrer grandes distâncias para conseguir atendimento, exames e cirurgias. “Precisamos pensar nos municípios menores para que eles consigam fazer cirurgias nos próprios municípios, sem que o paciente precise viajar pela BR em busca de saúde”, disse.

Ao falar sobre trabalho, Maurício também abordou o debate sobre o fim da escala 6×1 e defendeu que qualquer mudança considere tanto o descanso do trabalhador quanto a realidade dos pequenos empreendedores. “Precisamos reconhecer que esse descanso é necessário para o trabalhador brasileiro, mas também buscar formas de beneficiar o empreendedor, talvez reduzindo alguns impostos, para que todos possam ganhar”, declarou.

A entrevista também abriu espaço para uma prestação de contas. Maurício citou investimentos e projetos em Porto Velho e no restante do estado, entre eles ações na saúde, infraestrutura e atendimento oftalmológico. O Projeto Plena Visão, por exemplo, contabiliza 16.929 atendimentos com exames e entrega de óculos em sua primeira etapa. “Para fazer campanha hoje, não adianta vir fazer promessa. Tem que mostrar o que foi feito. Temos muito trabalho em Porto Velho e no estado de Rondônia”, afirmou Maurício. Para o deputado, apresentar o que já foi realizado é também a base para discutir os próximos anos: fortalecer a educação profissional, levar mais saúde para perto das pessoas e continuar transformando as demandas dos municípios em investimentos.