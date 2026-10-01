24 horas de caminhada: Delegado Camargo percorrerá Ariquemes ouvindo a população

Candidato a vice-governador afirma que a jornada será marcada pela escuta, pela fé e pela reflexão sobre os desafios de Rondônia.

A caminhada começa às 22h de sexta-feira e termina no mesmo horário de sábado.

O candidato a vice-governador de Rondônia, Delegado Camargo, fará uma caminhada de 24 horas em Ariquemes. A jornada começa às 22h desta sexta-feira (2) e termina às 22h de sábado (3), completando um dia inteiro na cidade.

Camargo disputa o Governo de Rondônia como vice na chapa de Marcos Rogério, registrada com o número 22.

Segundo o próprio candidato, a caminhada foi pensada para ir além de uma agenda eleitoral convencional. Ao longo das 24 horas, ele pretende percorrer diferentes pontos da cidade, conversar com moradores, comerciantes e trabalhadores e ouvir diretamente as demandas de quem vive em Ariquemes.

Para Camargo, o propósito está justamente nessa proximidade. A ideia é dedicar um dia inteiro à cidade e acompanhar de perto a rotina de quem vive e trabalha em Ariquemes.

A caminhada também terá um significado pessoal e de fé.

Camargo afirma que pretende utilizar o percurso como um momento de reflexão, gratidão e renovação do compromisso que assumiu com a população. Para ele, a fé acompanha sua trajetória pessoal e também como encara a responsabilidade da vida pública.

A escolha de Ariquemes tem um peso particular nessa história. O município é a principal base eleitoral de Camargo. Em 2022, quando foi eleito deputado estadual com 11.804 votos, 8.438 deles vieram de Ariquemes, cerca de 71,5% de toda a votação que recebeu naquele pleito. A Assembleia Legislativa também registra Ariquemes como sua base eleitoral e aponta que ele foi o deputado estadual mais votado no município naquela eleição.

Ao longo do percurso, Camargo pretende conversar sobre temas que fazem parte do cotidiano dos rondonienses, entre eles segurança pública, saúde, infraestrutura, desenvolvimento e oportunidades. A proposta, segundo ele, é que a caminhada também permita ouvir problemas e sugestões diretamente de quem estiver pelo caminho.

O formato foge das agendas tradicionais de campanha. Em vez de compromissos pontuais em vários lugares, Camargo dedica um dia inteiro a uma única cidade: a que mais confiou nele nas urnas.