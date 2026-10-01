Operação mobiliza 28 agentes da PF e cumpre sete mandados de busca e apreensão em Vilhena e Pimenteiras

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (1º/10), a Operação “Ascensão”, com o objetivo de aprofundar investigação destinada a desarticular associação criminosa voltada ao tráfico internacional de armas de fogo, ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

Os policiais federais deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão, nas cidades de Vilhena e Pimenteiras do Oeste.

As investigações tiveram início a partir de informações que indicavam a atuação de um grupo criminoso envolvido na comercialização ilícita de armas de fogo, provenientes da região de fronteira entre Brasil e Bolívia, bem como na aquisição, transporte e distribuição de entorpecentes para outros estados da federação.

Ao longo da apuração, foram identificados indícios de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas, utilização de rotas transfronteiriças e movimentação de recursos financeiros incompatíveis com as atividades econômicas formalmente declaradas pelos investigados.

A investigação revelou ainda indícios da atuação do grupo na negociação de armamentos estrangeiros, incluindo armas de alto valor comercial, além da manutenção de contatos com fornecedores localizados em território boliviano e receptadores situados em diferentes unidades da federação.

A operação mobilizou cerca de 28 policiais federais para o cumprimento das ordens judiciais, contando com o apoio institucional da Polícia Militar de Rondônia. Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidas quatro armas de fogo, além de diversas munições.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.