Natan Donadon agradece apoios, mostra confiança e convida para carreata neste sábado em Vilhena

O candidato a deputado federal Natan Donadon (União) visitou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro, para fazer um balanço de sua campanha eleitoral, especialmente das ações realizadas nos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Natan, que exerceu o cargo de deputado federal entre 2005 e 2013, avaliou a campanha como muito produtiva, agradeceu as diversas manifestações de apoio recebidas ao longo do período e afirmou estar confiante diante do que considera ser um sentimento crescente da população do Cone Sul pela volta da região a ter um representante na Câmara Federal.

“Há 13 anos que o Cone Sul não tem um deputado federal, o que resultou em mais de R$ 1 bilhão em perdas de investimentos federais. Hoje, as chances de nossa eleição são reais, e esse assunto sempre está presente nas minhas conversas com os moradores da região, que reconhecem a importância da representação e dos recursos federais”, analisou.

Natan afirmou ainda que conhece os caminhos para buscar recursos em Brasília e que, caso seja eleito, pretende atuar imediatamente em defesa de novos investimentos para a região. “Caso eleito, já chegarei exigindo investimentos para nossa região, já que não podemos depender de outros parlamentares que só deixam migalhas para os municípios do Cone Sul. Temos conhecimento e experiência para buscar os investimentos federais necessários ao desenvolvimento do nosso Cone Sul”, destacou.

AGENDA

Natan também informou que mantém uma agenda intensa nesta reta final da campanha. Na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, cumpre compromissos nos municípios de Corumbiara e Cerejeiras.

Já nesta sexta-feira, 2 de outubro, o candidato estará em Vilhena, onde terá agenda no distrito de Nova Conquista.

CARREATA CONSOLIDA CAMPANHA NO SÁBADO

Ao agradecer novamente as manifestações de apoio recebidas durante a campanha, Natan convidou a população para a carreata que será realizada neste sábado, 3 de outubro, a partir das 9h, em Vilhena.

A concentração acontecerá no final da Avenida Paraná. “Essa carreata é uma forma de agradecer pela receptividade e pelo carinho que sempre tive da população do Cone Sul. É o momento de consolidar nossa campanha com esse gesto de agradecimento e de esperança de que haverá dias melhores para todos nós. Todos estão convidados para este ato democrático”, afirmou.